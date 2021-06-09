Экс-главу района Коми и его зама осудили за злоупотребления при строительстве детсада

СЫКТЫВКАР, 9 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель администрации Усть-Цилемского района Республики Коми Алексей Поздеев и его заместитель Иван Ларюков осуждены условно за злоупотребления при строительстве детского сада и ремонте дорог, говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Бывшие глава администрации Усть-Цилемского района и его заместитель признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 31 декабря 2014 года между администрацией Усть-Цилемского района и ООО "Мирэкс" был заключен муниципальный контракт на строительство детского сада-яслей на 120 мест в селе Усть-Цильме. Цена контракта составила 152 млн рублей. При строительстве работы на сумму свыше 8 млн рублей не были выполнены подрядчиком, однако по указанию Поздеева документально оформлены и впоследствии оплачены за счет бюджетных средств. Акты выполненных работ, которые фактически не были проведены, подписали Поздеев и Ларюков. Детский сад был достроен и введен в эксплуатацию только в 2020 году силами других подрядчиков.

Кроме того, бывшие муниципальные чиновники признаны виновными в злоупотреблении при реализации в 2014-2015 годах муниципального контракта на ремонт подъезда к местечку Высокая гора и малой объездной в Усть-Цильме. Чиновники подписали акты выполненных работ и справки об их стоимости, которые не соответствовали фактически произведенным работам и требованиям по качеству. Ущерб местному бюджету превысил 4 млн рублей.

Суд назначил бывшим чиновникам два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года каждому. С учетом истечения срока давности уголовного преследования оба освобождены от наказания по эпизоду с дорогами.