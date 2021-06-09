Экс-главу "Трансфин-М" Зотова задержали в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов задержан в Москве по подозрению в хищении 1 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержан бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, ряд организаций, подконтрольных подозреваемому, заключили между собой договоры купли-продажи железнодорожных вагонов для дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. "Позже более 3 тыс. вагонов были реализованы по стоимости гораздо выше фактической. Следствие полагает, что разницу подозреваемый похитил и распределил между собой и неустановленными соучастниками. Сумма материального ущерба превысила 1 млрд рублей", - добавили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Полицейские в ходе обыска у Зотова обнаружили и изъяли деньги в различной валюте, носители информации, а также документы, которые имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее адвокат Зотова Роман Костенко сообщил ТАСС, что его подзащитный задержан в связи с возбуждением в его отношении нового уголовного дела о мошенничестве.

В "Трансфине" ТАСС заявили, что компания признана потерпевшей по новому делу Зотова. "Мы подтверждаем, что 10 февраля 2021 года возбуждено еще одно уголовное дело по заявлению компании ПАО "Трансфин-М" по факту хищения денежных средств в размере 1,122 млрд рублей по ч. 4 статьи 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела "Трансфин-М" признано потерпевшей стороной", - сказали в организации. Там подчеркнули, что в 2017-2018 годах собственником "Трансфин-М" был НПФ "Благосостояние", а гендиректором компании - Дмитрий Зотов. В тот момент из "Трансфин-М" были выведены 1,122 млрд рублей. "Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлся ООО "Инвестактив", - подчеркнули в пресс-службе "Трансфин-М".

Первое дело Зотова

Первое уголовное дело Зотова, возбужденное в августе 2019 года за мошенничество в особо крупном размере, связано с незаконным перенаймом имущества данной компании на подконтрольную фирму. Зотову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.