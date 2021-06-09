Из банковской ячейки на севере Москвы украли $60 тыс.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Москвичка заявила о краже $60 тыс. из ее ячейки в отделении одного из банков на севере Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Жительница Москвы через своего адвоката обратилась в полицию с заявлением о краже из ее ячейки в допофисе кредитного учреждения $60 тыс. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По словам заявительницы, в мае 2019 года она положила в банковскую ячейку $210 тыс., а спустя 5 месяцев забрала оттуда $50 тыс. Еще через некоторое время она забрала из ячейки $100 тыс. В мае 2021 года в связи с истечением срока аренды банковской ячейки женщина хотела забрать оставшиеся там 60 тысяч долларов, однако обнаружила их пропажу.