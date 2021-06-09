Обвиняемого в создании схрона оружия в Крыму украинца заочно осудили на семь лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Гражданин Украины приговорен крымский суд к семи годам лишения свободы. Его обвинили по статьям о незаконном обороте и хранении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщили ТАСС в среду в Центральном районном суде Симферополя.

Ранее в пресс-службе суда сообщали, что гражданин Украины Эмир Бекиров объявлен в розыск.

"Сегодня рассматривалось дело, рассмотрение проходило в заочном порядке, так как он находится на территории Украины. Центральный районный суд Симферополя признал подсудимого виновным, он приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, назначен штраф в размере 150 тыс. рублей", - сказала собеседница.

По ее данным, осужденного признали виновным по части 2 статьи 222 УК РФ и части 2 статьи 222.1 УК РФ, которые подразумевают незаконный оборот или хранение оружия, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Бекирова считают причастным к деятельности одного из украинских националистических военизированных формирований. Мужчину задержали 12 декабря 2018 года при въезде с территории Украины в Крым. Его обвиняют в создании на территории полуострова тайника с 200 патронами к огнестрельному оружию и с 12 кг тротила, которые, по версии следствия, могли быть использованы "при совершении противоправных действий" в Крыму.

В сентябре 2019 года Бекиров входил в число лиц при обмене Москвы и Киева удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".