В Москве ранее судимый за нападение на полицейского избил двух человек

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мужчина, ранее судимый за нападение на полицейского, избил двух человек в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В центре Москвы 30-летний гражданин в ходе ссоры из хулиганских побуждений избил двух нетрезвых граждан, которые были госпитализированы. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью", - сказал собеседник агентства.

У пострадавших зафиксированы серьезные травмы, включая переломы, разрыв почки, ушиб мозга и другие. Нападавшим оказался недавно отбывший срок за насилие в отношении полицейского: в 2015 году он, находясь за рулем в нетрезвом виде, сбил сотрудника полиции и протащил его на капоте несколько метров.