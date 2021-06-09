Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Калви

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду отказался вернуть в прокуратуру дело о растрате в банке "Восточный" в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел ходатайство защиты обвиняемых о возврате дела в прокуратуру и оставил его без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.