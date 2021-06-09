В Калининграде против главы бюро медсоцэкспертизы возбудили уголовное дело

КАЛИНИНГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Калининградской области подозревают в сокрытии фактов незаконного присвоения инвалидности 11 гражданам. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщила в среду прокуратура области.

"По результатам доследственной проверки, следственным управлением СК России по Калининградской области 9 июня 2021 года в отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями"", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, учреждением подведомственным МСЭ 32 гражданам присвоили инвалидность, после чего они получили выплаты более чем в 11 млн рублей. Суд признал принятие этих решений незаконными. Руководитель учреждения, зная об этом, скрыла факты незаконного присвоения инвалидности еще 11 гражданам. Прокурорской проверкой выявили факт использования служебных полномочий вопреки интересам службы.

Ранее в отношение нескольких граждан, которым незаконно присвоили инвалидность, возбудили уголовные дела по ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат", ведется следствие.