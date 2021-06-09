В Крыму из агентства недвижимости похитили 20 млн рублей и $20 тыс.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Трех мужчин задержали в Симферополе по делу об ограблении агентства недвижимости. По версии следствия, они забрали 20 млн рублей и иностранную валюту, а также жестоко избили сотрудника компании, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"В полицию города Симферополя по линии "102" за помощью обратился сотрудник агентства недвижимости, расположенного в центре города, он сообщил, что в помещение офиса ворвались двое неизвестных, которые с применением пистолета завладели денежными средствами в сумме 20 млн рублей, €2 500 и $20 тыс.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление раскрыто по горячим следам, задержаны и дали признательные показания 47-летний и 35-летний жители крымской столицы, а также 38-летний житель Алушты, ранее судимый за вымогательство.

"Установлено, что один из участников разбоя, который непосредственно не участвовал в нападении на офис, был знаком с потерпевшим. Он обладал информацией о том, что в помещении агентства недвижимости в этот день будет находиться большая сумма денег. Когда два подельника вошли в офис фирмы, они под угрозой пистолета уложили на пол находящегося там мужчину и, стянув ему руки пластиковым хомутом, жестоко избили его. В последующем медработники диагностировали у потерпевшего многочисленные телесные повреждения, в том числе перелом основания свода черепа", - уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в ходе обысков в местах проживания задержанных изъяты все похищенные в результате разбоя денежные средства. Также в автомобиле одного из фигурантов изъято орудие преступления - пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный в особо крупном размере"), санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Всех трех фигурантов поместили в изолятор временного содержания.