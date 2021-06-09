Глава СК назначил служебные проверки из-за волокиты в деле клиники "Медицина 24/7"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин после личного приема потерпевших по уголовному делу московской частной клиники "Медицина 24/7" отметил волокиту при расследовании и назначил служебные проверки. Как сообщили журналистам в пресс-службе СК, следователи отстранены от работы, дело передано в центральный аппарат ведомства.

На прием к главе СК обратились люди, чьи родственники скончались, по их мнению, в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в клинике "Медицина 24/7". "Бастрыкин внимательно выслушал людей, которые сообщили сведения об организованной в клинике мошеннической схеме, о вымогательстве денежных средств, а также о фактах насильственного удержания их родственников в данном медицинском учреждении. Сейчас эта информация проверяется в рамках расследования уголовного дела, которое изначально было возбуждено следственными органами ГСУ СК России по Москве по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности"), а затем по поручению главы СК России передано в центральный аппарат", - сообщили в пресс-службе.

Бастрыкин раскритиковал работу московских следователей, отметив волокиту при расследовании дела. "В отношении всех сотрудников ГСУ СК России по Москве, причастных к расследованию, назначены служебные проверки, на время проведения которых они будут отстранены от исполнения служебных обязанностей", - отметили в ведомстве. Также сомнения у главы СК вызвали результаты проведенных судмедэкспертиз, которые были назначены в столичных экспертных учреждениях. Он заверил потерпевших, что при наличии оснований действия сотрудников клиники дополнительно будут квалифицированы по соответствующим статьям УК РФ, а виновные привлечены к ответственности.

Арбитражный суд Москвы 4 июня по просьбе столичного управления Росзравданзора приостановил на 90 суток деятельность клиники "Медицина 24/7".