Экс-руководство завода "Звезда" в Петербурге подозревают в присвоении 142 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели в среду в Санкт-Петербурге обыски у трех бывших топ-менеджеров завода "Звезда" в Санкт-Петербурге по подозрению в присвоении и растрате. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"У трех бывших руководителей "Звезды" - экс-председателя совета директоров, бывшего гендиректора и бывшего заместителя гендиректора - проведены обыски по уголовному делу о присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ) 142 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие считает, что из бюджета предприятия фигуранты дела вывели средства на счета фирм-однодневок. Собеседник агентства не уточнил, задержан ли кто-либо из бывших руководителей завода. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Петербургский завод "Звезда" основан в 1932 году и является разработчиком и производителем дизельных двигателей для сферы оборонно-промышленного комплекса, а также для гражданских судов, железнодорожного транспорта и промышленных агрегатов.