Главу "Тольяттихимбанка" приговорили к 7,5 года колонии за покушение на дачу взятки

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Суд признал виновным главу "Тольяттихимбанка" Александра Попова в покушении на дачу взятки на сумму не менее $2 млн и назначил ему 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Собранные Следственным комитетом Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Александра Попова. Он признан виновным в покушении на дачу взятки в размере не менее $2 млн (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК РФ). Приговором суда Попову назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 500 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи и суд установили, что бенефициарный владелец и руководитель "Тольяттиазот" Сергей Махлай, являясь фигурантом уголовного дела о хищении продукции предприятия, был также привлечен к ответственности за совершение налогового правонарушения. Чтобы избежать уплаты налогов и уйти от уголовной ответственности, Махлай решил передать взятку через посредника судье Верховного суда РФ на сумму не менее $2 млн. За эти деньги судья должен был вынести в пользу "Тольяттиазота" заведомо незаконный судебный акт, который отменил бы решение налогового органа. Вынесенное решение Махлай планировал использовать при решении вопросов, связанных с его уголовным преследованием, сообщили в СК РФ.

К совершению этого преступления он привлек Попова, который, действуя по указанию Махлая, в 2015 году разработал преступный план. Используя свое должностное положение и минуя официальное оформление документации, Попов беспрепятственно открыл в своем банке ячейку, куда заложил часть взятки, предоставленной в распоряжение посредников. Однако довести свой умысел Попов не смог по независящим от него обстоятельствам.

"В рамках следствия в целях обеспечения исполнения возможного приговора суда на имущество Попова, а именно на 293 принадлежащих ему земельных участка, судом наложен арест", - отметили в СК РФ.

Махлай объявлен в федеральный и международный розыск. При этом ранее ему заочно вынесен приговор за совершение хищения продукции ОАО "Тольяттиазот". Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства других преступлений, в том числе совершенных Поповым и иными лицами, сообщили в СК РФ.