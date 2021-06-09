РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Один человек госпитализирован после того, как неизвестный выстрелил в машину в центре Ростова-на-Дону, сообщил ТАСС источник в оперативных службах города.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в ходе конфликта, произошедшего в центре Ростова-на-Дону, один из участников перепалки выстрелил в машину, в которой находились люди. По информации прессы, стрелявший скрылся.

"В результате стрельбы пострадал один человек. Поступил в центральную городскую больницу. Сейчас находится в операционной", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в данный момент полицейские разыскивают подозреваемого. "В данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск подозреваемого", - сообщили в ведомстве.