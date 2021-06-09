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Стрельба в США
Обновлено 

Стрельба произошла на военной базе в Техасе

Военная база Сан-Антонио переведена в режим локдауна
© EPA/BOB DAEMMRICH, архив

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Военная база Сан-Антонио в Техасе переведена в среду в режим локдауна из-за инцидента со стрельбой. Об этом говорится в размещенном в Twitter базы сообщении.

Из него следует, что инцидент пока продолжается. "Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединенной базы Сан-Антонио - Лэкленд. Всему персоналу немедленно принять меры по полному локдауну и занять укрытия. Тревога не учебная", - говорится в сообщении.

Как уточняет местный портал BNO, стрельба произошла на учебной базе ВВС Лэкленд, которая входит в структуру объединенной базы Сан-Антонио. На место происшествия прибыла полиция, а также другие экстренные службы.

Пострадавших в результате стрельбы на военной базе нет, сообщили в Twitter базы.

 

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