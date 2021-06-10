Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июня. /ТАСС/. Два жителя села Хаилино на севере Камчатки погибли в результате пожара в жилом доме, еще пятеро эвакуированы. Выгорело около 190 кв. м, сообщает пресс-служба регионального управления СК России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, ранним утром 10 июня произошло возгорание пятиквартирного одноэтажного жилого дома, расположенного в селе Хаилино Олюторского района.

"В результате пожара погибла пенсионерка, 1951 года рождения, и местный житель, 1983 года рождения, пять человек эвакуированы. Обстоятельства произошедшего, а также очаг возгорания устанавливаются, площадь возгорания составила более 190 кв. м", - говорится в сообщении.