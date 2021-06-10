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Менеджер турфирмы в Хабаровском крае получила три года колонии за обман более 20 человек

В общей сложности она похитила около 4 млн рублей

ХАБАРОВСК, 10 июня. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию бывшего менеджера турфирмы за обман желающих отдохнуть за границей. Об этом сообщила прокуратура региона.

"Кировский районный суд города Хабаровска вынес приговор в отношении старшего менеджера общества с ограниченной ответственностью "Агентство Альянс Туры (Хабаровск)". Она признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). <...> Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в распространенном релизе.

По версии следствия, 58-летняя женщина, имеющая опыт в сфере предоставления туристических услуг и судимость за аналогичное преступление, продавала гражданам туры в Таиланд, Вьетнам, Китай и Приморский край. При этом на полученные от клиентов деньги она не приобретала авиабилеты и не оплачивала проживание в отеле. Похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению. В общей сложности подсудимая похитила около 4 млн рублей у 26 потерпевших, уточняется в сообщении.

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