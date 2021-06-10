Экстренное предупреждение продлили в двух районах Колымы из-за угрозы лесных пожаров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Спасатели объявили на 10-12 июня экстренное предупреждение в Среднеканском и Ягоднинском районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

Ранее спасатели объявляли экстренное предупреждение в тех же районах на 1-9 июня.

"Объявлено экстренное предупреждение на 10-12 июня 2021 года. Наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует в Среднеканском и Ягоднинском городских округах", - говорится в сообщении.

По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанных районах сохраняется высокая пожарная опасность - IV класса. Сейчас там пасмурная погода, температура воздуха составляет около 16 градусов тепла, дует умеренный ветер.

Пожароопасный сезон в Магаданской области в этом году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Необходимо убирать за собой мусор, поскольку он может стать причиной возгорания. Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. В прошлом году на территории Магаданской области были зафиксированы одни из самых крупных в России лесных пожаров. В настоящее время в регионе значительных природных пожаров не зафиксировано.