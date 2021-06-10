В России водители стали чаще превышать скорость зимой из-за аномально теплой погоды

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Водители на дорогах России зимой стали чаще нарушать правила дорожного движения, превышая скоростной режим из-за аномально теплой погоды. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Рассматривая изменение количества выявленных превышений скорости в 2020 году по отношению к 2019 году, представляется возможным установить, что наибольший прирост (более 52%) по сравнению с предыдущим годом характерен для января 2020 года, что может объясняться аномально теплой зимой", - сказано в материалах.

В обзоре подчеркивается, что из-за теплой погоды зимой на дорогах нет снежного покрова и наледи, которые затрудняют движение и способствуют непроизвольному снижению скорости автомобиля.

С января по апрель и с октября по декабрь по вине водителей стали чаще происходить наезды на пешеходов. "С большей долей вероятности связано это с ухудшением восприятия дорожной обстановки водителями транспортных средств ввиду сокращения продолжительности светового дня, осадков, отсутствием искусственного освещения в местах, где оно необходимо, а также недостатками зимнего содержания дорог - наличие снежных валов в местах пешеходных переходов, низкий коэффициент сцепления колес с дорогой", - говорится в обзоре.

При этом с мая по сентябрь ДТП чаще происходят по вине пешеходов.