Болгарские военные продолжают поиск МиГ-29 в Черном море

СОФИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Болгарские военные продолжают операцию по поиску пропавшего пилота истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил страны, который в ходе выполнения тренировочной задачи в среду ночью потерпел крушение в Черном море, шансов обнаружить летчика живым практически нет. Об этом в четверг в интервью Болгарскому национальному телевидению сообщил министр обороны технического правительства страны Георги Панайотов.

"Операция по поиску упавшего в Черное море МиГ-29 продолжается. Обследована территория на площади около 20 морских миль. Сегодня дно моря будет дополнительно исследовано с использованием гидролокатора. С учетом длительного времени, которое прошло после потери связи с пилотом майором Терзиевым, вероятность того, что он будет открыт живым и здоровым минимальна, мы должны быть готовы принять самое плохое", - сказал министр.

Панайотов обратил внимание на то, что спасатели так и не получили сигнала от маяка катапульты в момент крушения, что подтверждает внезапность происшествия.

"Майор Терзиев не ожидал случившегося, он не сообщал о проблемах, не пытался связаться с командованием, не сообщал о катапультировании. Мы не находим никакого сигнала от маяка катапульты, такого обычно не случается, поэтому приходим к выводу, что катапультирования не было. Майор Терзиев - один из асов ВВС, пилот первого класса, он имел опыт полетов и днем, и ночью, провел в воздухе более 700 часов", - отметил глава Минобороны.

"Проверяем все возможные причины инцидента, хотим установить истинную картину происшествия, на данный момент ведущей версии нет. Самолет перед полетом был технически исправен", - сообщил он.

Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии при выполнении задачи по поражению цели в ночных условиях на учениях "Шабла-21" в среду потерпел крушение в Черном море. С самолетом была потеряна радиосвязь, и он исчез с радаров в 00:45 (совпадает с московским) после того, как пилот доложил об успешном поражении мишени. Минобороны Болгарии раскрыло личность пропавшего пилота. Им является начальник штаба эскадрильи 3-й авиационной базы Граф Игнатьево майор Валентин Терзиев. ВМС проводят операцию по поиску и спасению пилота с помощью кораблей и вертолетов в море районе северного побережье страны в 11 км к востоку и к юго-востоку от города Шаблы. Ожидается, что к поисковой операции будут привлечены частные водолазные компании. Тактические военные учения "Шабла-21" с боевыми стрельбами в связи с инцидентом были прекращены.