Четыре человека пострадали в ДТП в Ярославской области

ТАСС, 10 июня. Четыре человека пострадали в ДТП в городе Рыбинске в Ярославской области в четверг. По данному факту организована проверка, сообщили на сайте УМВД России по региону.

"В четверг около 03:30 мск на окружной дороге Рыбинска произошло ДТП. По предварительной информации, девушка 1995 г. р., управляя автомобилем Toyota, совершила съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель и трое пассажиров (2000, 2001 и 2003 г. р.) с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. В ведомстве уточнили, что проводится проверка.