Взрыв газа произошел в многоквартирном доме под Саратовом

САРАТОВ, 10 июня. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в Ртищеве Саратовской области. В результате чего госпитализировали мужчину. Об этом сообщила прокуратура области в четверг.

"В одной из квартир, расположенной на первом этаже двухэтажного дома в Ртищеве, произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадал мужчина (1982 г. р.), который госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося.

По данным ГУ МЧС по Саратовской области, после взрыва самостоятельно дом покинули шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести.