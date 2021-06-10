Осужденный за взятки экс-глава Копейска Истомин не смог оспорить штраф в 1,8 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Бывший глава Копейска Челябинской области Вячеслав Истомин, осужденный в 2017 году на 4,5 года колонии за получение взяток в крупном размере, не смог оспорить в суде назначенный ему в виде дополнительно наказания штраф. Ему предстоит выплатить свыше 1,8 млн рублей. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

"Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила без изменения решение районного суда, которым удовлетворен иск прокурора Копейска к бывшему главе города Истомину об обращении в доход государства 1 814 224 руб., полученных им в качестве взяток", - говорится в сообщении.

Осужденный был не согласен с решением районного суда, полагая, что прокурором пропущен срок исковой давности, который исчисляется, по мнению Истомина, с момента возбуждения уголовного дела. Судебные инстанции согласились с позицией прокуратуры, полагавшей, что срок давности надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

27 июня 2017 года суд признал Истомина виновным по статье "Получение взятки в крупном размере" и приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей. Помимо этого, его лишили права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на три года. Впоследствии размер штрафа был уменьшен. 6 октября 2020 года Истомин вышел из колонии по УДО.

По версии следствия, Истомин, будучи главой Копейского городского округа, получил взятки в общей сумме не менее 2 млн рублей от коммерсантов за содействие в приобретении прав пользования на земельные участки и заключении договоров поставок оборудования для организации школьного питания. В рамках расследования Истомин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В сентябре 2011 года Истомин был назначен и. о. главы Копейского городского округа, 4 декабря 2011 года избран главой. 22 марта 2017 года собрание депутатов Копейска единогласно проголосовало за избрание нового главы города - бывшего прокурора Владимира Можина.