Главу компании "Магистраль" отпустили под подписку по делу о сокрытии налогов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Руководитель коммерческой организации "Магистраль" Олег Ситников в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отправлен под подписку о невыезде по делу о сокрытии налогов организацией на 84,5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе следственном управлении СК по ЯНАО. Также бизнесмен обвиняется еще в ряде преступлений, в результате которых он причинил ущерб бюджету страны в размере 700 млн рублей.

"У него [Ситникова] подписка о невыезде", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ранее сообщали, что следователями предъявлено обвинение руководителю "Магистрали" в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере"). С марта 2018 года по октябрь 2019-го обвиняемый умышленно сокрыл от налоговых органов 84,5 млн рублей.

Ситников является фактическим руководителем коммерческой организации ООО "Магистраль", а также учредителем группы компаний корпорации "Роснефтегаз" в Новом Уренгое.