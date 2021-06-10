В СК назвали причину пожара под Тулой

ТУЛА, 10 июня. /ТАСС/. Причиной пожара в жилом доме в городе Кимовск в Тульской области, при котором ночью 25 апреля погибли двое детей, оставленные матерью без присмотра, стало использование ими зажигалки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Согласно заключению комиссии экспертов, причиной возникновения пожара послужило загорание горючих материалов от источника открытого огня, предположительно пламени зажигалки. Очаг возгорания находился у детской кроватки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 25 апреля около полуночи ночи мать двоих детей покинула квартиру, оставив их одних дома и заперев входную дверь на ключ. Вернувшись домой около половины седьмого утра, женщина обнаружила, что произошел пожар. В результате которого мальчики шести и четырех лет скончались от отравления угарным газом. "В ходе следствия обвиняемая признала вину и подтвердила, что зажигалка, обнаруженная после пожара на полу, находилась на шкафу в тот момент, когда она покидала квартиру", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, по факту гибели детей следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". 28 апреля женщину арестовали. На данный момент расследование завершено, материалы дела передали для рассмотрения в суд.