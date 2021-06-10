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Гражданская гвардия Испании изъяла у преступной группировки 1,6 тонн кокаина и €16,5 млн

Сотрудники провели 40 обысков в разных населенных пунктах страны, заявили в ведомстве

МАДРИД, 10 июня. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность крупной преступной группировки, которая занималась ввозом наркотиков в Европу. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

По их информации, наркотические средства поставлялись в контейнерах из Южной Америки. Испанские стражи порядка изъяли более €16,5 млн - самую крупную сумму денег, которая была конфискована у преступной организации в Испании за последние 10 лет.

Сотрудники гражданской гвардии провели 40 обысков в разных населенных пунктах, были задержаны 28 человек. Также сообщается об изъятии более 1,6 тонн кокаина.

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