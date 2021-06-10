В Кирове возбудили уголовное дело в отношении мужчины за истязание ребенка

ТАСС, 10 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Кирова, подозреваемого в истязании восьмилетнего мальчика, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Кировской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Кировской области в отношении кировчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следователей, в марте 2021 года житель Кирова, проживая со своей знакомой и ее восьмилетним сыном, систематически избивал ребенка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления, сообщили в региональном СУ СК РФ.