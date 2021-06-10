На Ямале ликвидировали первый крупный природный пожар

ТАСС, 10 июня. Первый в 2021 году крупный природный пожар ликвидировали в Ямало-Ненецком автономном округе на площади почти 58 га. Действующих очагов в регионе нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО в четверг.

Ранее 10 июня сообщалось, что на территории Ямала действовал один локализованный очаг природного пожара на площади 57,8 га. "На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действующих природных пожаров нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что всего с начала пожароопасного периода 2021 года на территории округа зарегистрировали два очага природных пожаров на площади 59 га.