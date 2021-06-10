В поселке в Забайкалье выявили превышение допустимой нормы содержания мышьяка в воде

ТАСС, 10 июня. Превышение допустимой нормы содержания мышьякам выявлено в питьевой воде в поселке городского типа Кличка в Забайкалье, где живут более 1 тыс. человек. Организован подвоз воды, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"При проведении плановой выездной проверки в ходе лабораторных исследований в поселке городского типа Кличка Приаргунского района установлено, что в питьевой воде содержится мышьяк, концентрация которого превышает предельно допустимые нормы. Об этом сообщило управление федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю",- говорится в сообщении.

В поселке живут 1 066 человек, водоснабжение здесь централизованное. Забайкальская топливно-энергетическая компания организовала ежедневный подвоз питьевой воды. По результатам санитарно-эпидемиологических исследований проводится регулярный мониторинг ситуации, уточняется в сообщении.