СК возбудил дело из-за открытия с нарушением норм безопасности лагеря "Велегож" под Тулой

ТУЛА, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении руководства пансионата "Велегож" в Тульской области, которое допустило заезд детей в лагерь, где есть нарушения в сфере пожарной безопасности, санитарных норм, организации питания и водоснабжения. Об этом в четверг сообщила пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, руководители ООО "Пансионат с санаторно-курортным лечением "Велегож", зная о нарушении норм безопасности, 30 мая открыли лагерь и допустили размещение в нем детей. Нарушения были выявлены в результате проверки, проведенной прокуратурой Тульской области.

Ранее ситуация, сложившаяся в пансионате, рассматривалась на совещании у губернатора Алексея Дюмина. По данным пресс-службы облправительства, уже в первые дни заезда детей выяснилось, что в лагере не соблюдены нормы пожарной безопасности и санитарные требования, есть нарушения в организации питания и водоснабжения. Глава региона поручил в кратчайшие сроки устранить все недостатки, выявленные в санатории. По факту ненадлежащего состояния пансионата, был объявлен выговор министру труда и социальной защиты Андрею Филиппову и уволен начальник профильного отдела в министерстве, допустивший приемку неподготовленного лагеря.