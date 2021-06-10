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В центре Екатеринбурга загорелось деревянное здание

Площадь возгорания составила 100 кв. метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Деревянное одноэтажное здание горит в центре Екатеринбурга на площади 100 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Поблизости от охваченного огнем строения находятся жилые дома и автомобили, пожарные работают над локализацией возгорания.

"[Площадь пожара] пока 100 кв. метров", - сказал собеседник агентства. 

В ГУ МЧС ТАСС уточнили, что пожар охватил деревянное неэксплуатируемое одноэтажное здание в центре Екатеринбурга. В тушении задействовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

Впоследствии открытое горение ликвидировали.  Пока информации о пострадавших не поступало.

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