Суд арестовал жительницу Алтайского края, обвиняемую в убийстве годовалого сына

ТАСС, 10 июня. Суд арестовал жительницу Алтайского края, обвиняемую в непреднамеренном убийстве собственного годовалого ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

"В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 37-летняя женщина, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее пяти ударов в область головы. После этого она отправилась в больницу, но в результате полученных травм ребенок умер по дороге.

В 2019 году многодетная мать уже была осуждена за истязания семилетнего сына - она получила условное наказание. По решению суда ее лишили родительских прав в отношении трех старших детей. Теперь дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников органов системы профилактики, в чьи обязанности входила работа с неблагополучной семьей.