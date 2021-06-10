В Смоленской области задержали чиновницу райадминистрации по делу о нерасселенных бараках

ТАСС, 10 июня. Следователи задержали начальницу управления по строительству и ЖКХ администрации Гагаринского района Смоленской области в рамках уголовного дела о проживании людей в двух аварийных домах. По предварительным данным, она не принимала мер по расселению жителей из этих зданий, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В здании администрации задержана начальник управления по строительству и ЖКХ администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области по подозрению в халатности и превышении должностных полномочий. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По версии следователей, руководитель управления ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности. Зная об аварийном состоянии домов №2 на ул. Советская Набережная и №93 на ул. Гжатской она не приняла меры к переселению жителей, что привело к существенному нарушению их законных прав и интересов.

Как сообщалось, 9 июня следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении должностных лиц администрации Гагаринского района. В отношении работников управления Пенсионного фонда России в Гагаринском районе дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") возбуждено в отношении управляющей компании, которая отвечает за обслуживание домов.

Предварительно установлено, что с января 2017-го по декабрь 2020 года чиновники администрации и Пенсионного фонда принимали решения о направлении средств материнского капитала ряда граждан на приобретение жилых помещений в доме №2 на ул. Советская Набережная, которые фактически находятся в аварийном состоянии. Управляющая компания с января 2018-го по май 2021 года не обеспечила проведение качественного текущего ремонта указанных жилых домов, что привело к ухудшению их технического состояния.