В Ленобласти задержан директор фирмы из-за раскопок в местах захоронений погибших на войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи задержали генерального директора частной компании после раскопок в Ленинградской области, в ходе которых рабочие наткнулись на захоронения времен Великой Отечественной войны. Однако они решили вывезти грунт вместе с останками. Как сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

"По подозрению в совершении преступления задержан генеральный директор ООО "Эврикал". По ходатайству следственного органа генеральному директору судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Следователи считают, что задержанный препятствовал проведению поисковых работ. Также, зная о том, что на месте, где проводили земляные работы сотрудники его компании, находятся захоронения времен войны, дал указание вывозить грунт вместе с останками погибших советских воинов.

Ранее в СК сообщали, что следователи возбудили уголовное дело по статье об уничтожении захоронений после того, как в поселке Тельмана в Тосненском районе Ленинградской области во время раскопок были обнаружены останки погибших во время Великой Отечественной войны. Однако работы решили не останавливать, а землю с останками вывезти.

В настоящее время на месте работают поисковики, им уже удалось обнаружить на месте раскопок танк времен войны.