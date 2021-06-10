В Самарской области произошел пожар в здании строящейся турбазы

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Строящаяся туристическая база загорелась на площади 200 кв. м в селе Ягодном в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:50 (19:50 мск) [поступило] сообщение о пожаре в селе Ягодном Ставропольского района, жилой массив Ваза. На ул. Звездная 45а горит строящийся корпус базы отдыха на площади 200 кв. м, турбаза не функционирует, строится", - сообщили в МЧС.

Пострадавших нет, для тушения пожара привлечены шесть единиц техники, в работах участвуют 23 человека. Угрозы распространения огня нет.