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В Самарской области произошел пожар в здании строящейся турбазы

В ЧП никто не пострадал

САМАРА, 10 июня. /ТАСС/. Строящаяся туристическая база загорелась на площади 200 кв. м в селе Ягодном в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:50 (19:50 мск) [поступило] сообщение о пожаре в селе Ягодном Ставропольского района, жилой массив Ваза. На ул. Звездная 45а горит строящийся корпус базы отдыха на площади 200 кв. м, турбаза не функционирует, строится", - сообщили в МЧС.

Пострадавших нет, для тушения пожара привлечены шесть единиц техники, в работах участвуют 23 человека. Угрозы распространения огня нет.

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