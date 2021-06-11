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В деревне под Новгородом загорелись три жилых дома

Как сообщили в МЧС, есть угроза соседним строениям

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июня. /ТАСС/. Три частных жилых дома горят в деревне Холынья Новгородского района Новгородской области, в настоящее время возгорание локализовано, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"10 июня в 23:22 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в Новгородском районе, в деревне Холынья, в частном жилом доме. По прибытии первых подразделений в 23:38 установлено, что горят два дома, есть угроза соседним строениям. По состоянию на 00:15 11 июня горят три дома", - говорится в сообщении.

Локализовать возгорание удалось в 00:21. На данный момент сведения о пострадавших уточняются. На ликвидации пожара работают 22 человека и восемь единиц техники.

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