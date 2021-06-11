Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за сильных дождей

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр в пятницу объявил штормовое предупреждение, в регионе в пятницу и субботу ожидаются обильные дожди.

"В связи с влиянием активного атмосферного фронта днем 11 [июня] и ночью 12 июня на большей территории Приморского края пройдут дожди, местами сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее). Во второй половине дня 11 июня и в первой половине ночи 12 июня в г. Владивостоке, местами на юге края ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее", - говорится в предупреждении.

Кроме того, дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 м/с. На реках края ожидается подъем уровня воды на 0,2-1,2 м, на отдельных участках рек с подтоплением пониженных территорий. Наиболее резкие и интенсивные подъемы до 1,8 м ожидаются на реках южных и юго-восточных районов края.

Из-за непогоды службы жизнеобеспечения Владивостока приведены в состояние повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии. Сформированы дополнительные бригады, которые в случае существенного ухудшения погоды и возникновения подтоплений, будут оперативно проводить дополнительные прочистки сетей ливневой канализации. Для более быстрого спуска воды на сетях ливневой канализации поднимаются решетки.