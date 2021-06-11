На Камчатке капитана судна приговорили к семи годам тюрьмы за убийство

ТАСС, 11 июня. Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к семи годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима 64-летнего капитана судна, убившего старшего механика и нанесшего вред здоровью матроса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд приговорил виновного к семи годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

В 2020 году капитан судна, следовавшего в акватории Берингова моря, в состоянии алкогольного опьянения при ссоре с членами экипажа нанес старшему механику удар ножом в шею. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Сразу после этого капитан ударил ножом в спину находящегося в ходовой рубке матроса, причинив легкий вред его здоровью.