Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Вулканологи в пятницу в 13:38 (05:38 мск) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 4 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Произошел пепловый выброс на высоту 4 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По информации вулканологов, пепловый шлейф распространился на 5 км к северо-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.