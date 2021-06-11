В центре Южно-Сахалинска загорелась крыша многоэтажного дома

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Крыша пятиэтажного жилого дома в центре Южно-Сахалинска загорелась на площади 800 кв. м. Спасатели эвакуируют людей, есть пострадавший, рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Сообщение о пожаре поступило во второй половине дня. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши на площади 800 кв. м. Пожарные приступили к эвакуации людей и тушению пожара. Один пострадавший", - рассказали в пресс-службе. Пострадавшего человека увезли на автомобиле скорой помощи.

По данным спасателей, в тушении огня участвуют 40 сотрудников, задействовано 13 единиц техники МЧС России. В социальных сетях очевидцы сообщают, что крыша начала обваливаться и обломки летят на дорогу.

Областные власти сообщили журналистам, что на место происшествия по поручению губернатора выехал зампред регионального правительства Владимир Сидоренко.

По информации руководителя агентства ГО и ЧС Сахалинской области Анны Михеевой, пожар распространился по всей крыше дома. Эвакуированы 34 человека. Помимо спасателей, на месте происшествия работают коммунальные службы, а завод имени Федотова организовал подвоз воды.

Прокуратура региона организовала проверку по поводу пожара. На место выехали областной и городской прокуроры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, рассказали журналистам в надзорном ведомстве.