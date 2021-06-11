Два человека погибли в результате наводнения в австралийском штате Виктория

СИДНЕЙ, 11 июня. /ТАСС/. Наводнение, вызванное сильными дождями на юго-восточном побережье Австралии, стало причиной гибели двух жителей города Джипсленд, расположенного в 300 км к востоку от Мельбурна. Об этом сообщили в пятницу в службе спасения штата Виктория.

По данным спасателей, два человека - 20-летняя женщина и 60-летний мужчина - погибли, еще двое получили травмы в результате наводнения, вызванного холодным циклоном в регионе Джипсленд. Из-за штормового ветра без электричества остались более 160 тыс. человек, часть автодорог в районе городов Траралонга и Сейл затоплена. Предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены для жителей Траралонги и ряда небольших прибрежных городов.

Власти штата сообщили, что за минувшие двое суток в службу спасения обратились более 7 тыс. человек. "За последние 48 часов поступило [в службу спасения] 7,4 тыс. звонков с просьбой о помощи. Спасатели оказали помощь более чем 5 тыс. обратившимся, и 42 человека были эвакуированы. На данный момент у нас есть около 2,5 тыс. вызовов, на которые еще предстоит отреагировать", - рассказал в ходе онлайн-брифинга старший инспектор службы спасения штата Виктория Тим Вибуш.