Пассажирский автобус загорелся в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус загорелся на улице Оганова Ростова-на-Дону в пятницу утром, все пассажиры успели покинуть салон, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 07:08 мск в городе Ростове-на-Дону, ул. Оганова, 24, [поступило] сообщение о загорании автобуса №10 по всей площади, пассажиры все вышли, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем были задействованы восемь человек и две единицы техники, отметили в пресс-службе. В 07:19 мск пожар ликвидировали.

Пожары в пассажирских автобусах в Ростове-на-Дону ранее произошли 15 и 26 мая. В первом случае, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. У второго автобуса возгорание возникло в моторном отсеке. В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщали о начале проверки после первого инцидента.