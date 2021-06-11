Авиабомбу времен войны обнаружили под Псковом

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Фугасная авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны обнаружена в городе Великие Луки Псковской области в 150 метрах от жилых домов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

"Местные жители обнаружили в Великих Луках взрывное устройство. Специалистами МЧС, выехавшими на место, оно было идентифицировано как авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Авиабомба находится в поле в 150 метрах от жилого частного дома", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в ближайшее время на место выедут специалисты ФГКУ "Невский спасательный центр" МЧС России для ликвидации авиабомбы.