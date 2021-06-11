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Два человека пострадали на юго-западе Китая при землетрясении

В результате случившегося были повреждены в общей сложности 2 669 зданий, девять автотрасс

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения во время землетрясения в юго-западной китайской провинции Юньнань. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, повреждены в общей сложности 2 669 жилых домов и других строений. Стихия нанесла ущерб инфраструктуре 9 автомобильных трасс провинциального и национального значения. Произошло несколько десятков оползней и селей.

В ликвидации последствий подземных толчков принимают участие около 3,4 тыс. сотрудников экстренных служб. Местные власти выделили на эту операцию 1 млн юаней (около $156,6 тыс.), а также продовольствие, палатки, койки, одежду и другие предметы первой необходимости.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг вечером в Чусюн-Ийском автономном округе примерно в 100 км к юго-западу от города Куньмин (административный центр провинции, около 8,5 млн жителей). Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Шуанбай, очаг залегал на глубине примерно 8 км.

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