В ХМАО загорелись почти 24 га леса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Два лесных пожара на площади почти 24 га действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Один из них удалось локализовать на площади 18 га, сообщает в пятницу пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона.

По данным властей Югры, утром 10 июня в Югре действующих пожаров не было. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры на утро четверга было зарегистрировано 66 лесных пожаров общей площадью 3 228,59 га.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 11 июня на территории автономного округа действует два лесных пожара на общей площади 23,9 га. В том числе один локализованный на площади 18 га", - сказано в сообщении.

В пятницу в Югре прогнозируются I-III классы пожарной опасности.

В Югре основные лесные пожары произошли в мае, самая сложная ситуация с ними складывалась в Кондинском районе. Пожары не представляли угрозы населенным пунктам и объектам экономики, в их ликвидации были задействованы три вертолета Ми-8, три самолета Ан-2. Как сообщал журналистам начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй, причиной природных пожаров, возникших на территории региона в 2021 году, стали сухие грозы и неосторожное обращение с огнем.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.