В МВД назвали причину ДТП с пассажирской "Газелью" в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Водитель автомобиля Lada столкнулся с пассажирской "Газелью" в Наримановском районе Астраханской области во время совершения обгона. При маневре он не справился с управлением и легковая машина врезалась в микроавтобус, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"Сегодня на федеральной трассе Р-22 в Наримановском районе, совершая маневр обгона, водитель Lada 10-й модели не справился с управлением, съехал на обочину, после чего совершил столкновение с пассажирской "Газелью", следовавшей во встречном направлении", - сообщили в управлении.

Сотрудники ГАИ Наримановского района проводят административное расследование.

ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля произошло утром в пятницу. По данным ГУ МЧС по региону, пострадали 10 человек.