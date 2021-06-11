Экс-главу СК Дрыманова этапируют в Москву для рассмотрения жалобы на приговор

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова, осужденного на 12 лет колонии за взятку, этапируют из места отбытия наказания в Москву для участия в слушаниях по его кассационной жалобе. Об этом ТАСС сообщил адвокат бывшего главного следователя Москвы Денис Кобелев.

"Дрыманова сейчас везут в Москву для того, чтобы он смог лично участвовать в жалобе. Ее будут рассматривать 13 июля в Верховном суде. Заседание пройдет в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов", - сказал защитник.

Мосгорсуд 18 марта приговорил Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова. Экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко по совокупности получил 14 лет лишения свободы, экс-глава управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко осужден на 10 лет лишения свободы.

Суд установил, что Дрыманов, его бывший первый заместитель Денис Никандров и Крамаренко входили в организованную преступную группировку, которую возглавлял Максименко. Они получили взятку в размере $1 млн от вора в законе Захария Калашова за содействие в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей. Ее он получил от Никандрова за продвижение по службе.