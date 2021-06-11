Уголовное дело возбудили после многократных превышений ПДК сероводорода под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы" возбудили в Оренбургской области после неоднократного выявления в воздухе на территории села Южный Урал Оренбургского района превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.

"В производстве дознания УМВД области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ "Загрязнение атмосферы". В ходе предварительной проверки установлено, что предприятие, которому принадлежат иловые поля, не обеспечило соблюдение требования Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ, что привело к загрязнению воздуха путем выброса сероводорода в больших объемах", - сказано в распространенном сообщении.

По данным полиции, превышение норм предельно допустимых концентраций по сероводороду экологи фиксируют в Южном Урале с апреля 2021 года по настоящее время. Источником выбросов правоохранители называют иловые поля, находящиеся в непосредственной близости от населенного пункта. "Дознавателю предстоит назначить ряд экспертиз, допросить свидетелей, установить круг подозреваемых и отработать их на причастность к данному преступлению", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, экологи неоднократно выявляли превышение содержания сероводорода в воздухе на территории села Южный Урал под Оренбургом, от жителей регулярно поступают жалобы на отравляющий запах. Вероятным источником запаха эксперты и представители региональных властей называют иловые поля очистных сооружений местного водоканала. В компании полагают, что запах может быть спровоцирован неблагоприятными погодными условиями.

Суд уже назначил штраф в размере 15 тыс. рублей ООО "Оренбург водоканал", признав предприятие виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.