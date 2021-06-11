Возгорания в офисном здании в центре Москвы не обнаружили

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Срабатывание автоматической системы пожаротушения стало причиной эвакуации офисного здания в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"Произошло срабатывание системы пожаротушения, возгорания нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди покинули здание. В настоящее время [они] возвращаются к работе", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что офисное здание по адресу: Бережковская набережная, 20, эвакуировано из-за задымления. По данным из открытых источников, рядом находятся офис Роскосмоса и Центральный НИИ машиностроения.

В Роскосмосе сообщили ТАСС, что госкорпорация работает в обычном режиме. "Это [происшествие] никак не сказалось на работе. Роскосмосу ничего не угрожает", - отметили в пресс-службе.