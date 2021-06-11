{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд над предполагаемым убийцей выходца из Чечни в Австрии пройдет 6 августа

Обвиняемому грозит пожизненное заключение

КОРНОЙБУРГ /Австрия/, 11 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве выходца из России чеченского происхождения Мартина Бека (Мамихана Умарова - прим. ТАСС) предстанет перед судом 6 августа. Ему грозит пожизненный срок. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС вице-председатель земельного суда города Корнойбург Вольфганг Шустер-Крамер.

"Суд пройдет 6 августа. Процесс пройдет при повышенных мерах безопасности", - сообщил официальный представитель суда в ответ на соответствующий вопрос.

Предполагаемый убийца Сарали А. был задержан в 2020 году с помощью информации телохранителя убитого и на время следствия был отправлен отбывать тюремное заключение за ранее совершенные административные преступления. В мае прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве.

Теги
Австрия
Экс-главу полиции Первоуральска приговорили к штрафу в размере 4,5 млн рублей за взятку
Олега Грехова также лишили специального звания полковник полиции
Читать полностью