Суд над предполагаемым убийцей выходца из Чечни в Австрии пройдет 6 августа

КОРНОЙБУРГ /Австрия/, 11 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве выходца из России чеченского происхождения Мартина Бека (Мамихана Умарова - прим. ТАСС) предстанет перед судом 6 августа. Ему грозит пожизненный срок. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС вице-председатель земельного суда города Корнойбург Вольфганг Шустер-Крамер.

"Суд пройдет 6 августа. Процесс пройдет при повышенных мерах безопасности", - сообщил официальный представитель суда в ответ на соответствующий вопрос.

Предполагаемый убийца Сарали А. был задержан в 2020 году с помощью информации телохранителя убитого и на время следствия был отправлен отбывать тюремное заключение за ранее совершенные административные преступления. В мае прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве.