В Приангарье возбудили дело после смерти ребенка, получившего ожоги при разжигании костра

ИРКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в связи со смертью ребенка, который при разжигании костра получил ожоги 90% тела. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления СК.



"4 июня во дворе жилого дома в поселке Турма 12-летний мальчик при разжигании костра получил термические ожоги 90% тела. Ребенок был экстренно госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - говорится в сообщении.



Как установили следователи, три ребенка без присмотра взрослых пытались разжечь костер, используя бензин. Канистра с нефтепродуктами воспламенилась. Мальчик оттолкнул друзей, но сам отойти от костра не успел. 10 июня он умер в реанимации.



Прокуратура в связи с происшествием проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.