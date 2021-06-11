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В Приангарье возбудили дело после смерти ребенка, получившего ожоги при разжигании костра

В поселке Турма 4 июня три ребенка пытались разжечь костер, используя бензин, в результате чего загорелась канистра с нефтепродуктами. Один из детей получил ожоги 90% тела, он умер 10 числа

ИРКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело в связи со смертью ребенка, который при разжигании костра получил ожоги 90% тела. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"4 июня во дворе жилого дома в поселке Турма 12-летний мальчик при разжигании костра получил термические ожоги 90% тела. Ребенок был экстренно госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, три ребенка без присмотра взрослых пытались разжечь костер, используя бензин. Канистра с нефтепродуктами воспламенилась. Мальчик оттолкнул друзей, но сам отойти от костра не успел. 10 июня он умер в реанимации.

Прокуратура в связи с происшествием проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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