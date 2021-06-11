Суд рассмотрит жалобу на арест экс-главы "Открытой России" 15 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию на арест экс-директора признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытой России" Андрея Пивоварова 15 июня. Об этом ТАСС сообщила бывший координатор "Открытки" Татьяна Усманова.

"Рассмотрение апелляции на арест Пивоварова состоится 15 июня в 11:00 мск в Краснодарском краевом суде (ул. Красная, 10), зал 43", - сказала она.

Первомайский районный суд Краснодара ранее удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Пивоварова по подозрению в осуществлении им деятельности нежелательной организации, его арестовали до 31 июля. Защита Пивоварова обжаловала это решение.

Пивоваров был задержан 31 мая в Санкт-Петербурге при вылете в Варшаву. Его этапировали рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как сообщали журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации.

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.